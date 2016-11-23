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«Химки» дома обыграли «Фуэнлабраду» в Еврокубке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч баскетбольного Еврокубка между «Химками» и испанской «Фуэнлабрадой» завершился победой хозяев площадки. Итоговый счет матча – 96:84 в пользу «Химок».

В составе победителей самым результативным стал Джейкоб Пуллен. Он набрал 20 очков. У «Фуэнлабрады» 21 очко в активе Роландса Шмитса. После этого матча «Химки» лидируют в группе В.

Еврокубок. Групповой турнир

Группа В

7-й тур

Матч

Химки - Фуэнлабрада - 96:84

Место и дата

23 ноября 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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