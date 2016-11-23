«Химки» дома обыграли «Фуэнлабраду» в Еврокубке
Матч
баскетбольного Еврокубка между «Химками» и испанской «Фуэнлабрадой» завершился
победой хозяев площадки. Итоговый счет матча – 96:84 в пользу «Химок».
В составе
победителей самым результативным стал Джейкоб Пуллен. Он набрал 20 очков. У «Фуэнлабрады»
21 очко в активе Роландса Шмитса. После этого матча «Химки» лидируют в группе
В.
Еврокубок.
Групповой турнир
Группа В
7-й тур
Матч
Химки - Фуэнлабрада - 96:84
Место и дата
23 ноября 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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