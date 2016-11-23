«Ростов» вырвал победу у «Баварии» в Лиге чемпионов

«Ростов» дома обыграл «Баварию» в (3:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Счет на 36-й минуте открыл нападающий гостей Дуглас Коста. Он послал под перекладину мяч, неудачно вынесенный после флангового прохода и сильного удара по воротам Ренату Саншеша.

Под занавес первого тайма ростовчане восстановили равенство. Стремительная контратака завершилась эффектным обводящим ударом Сердара Азмуна.

На 49-й минуте Дмитрий Полоз вывел свою команду вперед ударом с пенальти, назначенного за фол Жерома Боатенга на Кристиане Набоа. Вскоре Хуан Вердаско Бернат сделал счет 2:2.

На 66-й минуте Нобоа ударом со штрафного принес ростовчанам победу.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке.

В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским «ПСВ», а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».











