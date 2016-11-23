Юрий Вернидуб: «Заря» постарается преподнести «Фенербахче» сюрприз

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча против «Фенербахче». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги Европы.

- Многие говорят и пишут, что у «Зари» нет шансов. Я с этим не соглашусь. Пока есть хоть малейший шанс, нужно помнить об этом, выходить и сражаться до последнего, что мы и постараемся сделать завтра. Прекрасно понимаю, что «Фенербахче» сейчас на хорошем ходу. Если начало чемпионата у них «хромало», то в дальнейшем они «раскочегарились» и показывают достаточно хорошую, быструю, атакующую игру. Забивают немало мячей. Тем интереснее будет противостоять им. Постараемся преподнести сопернику сюрприз.



- Насколько изменились «Заря» со времени первого тура?

- Все игры Лиги Европы для нашей команды – неоценимый опыт. Прекрасно понимаю клубы «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед», которые, может быть, относятся к этому турниру не так, как к Лиге чемпионов. Для нас же это, как говорится – в первый раз в первый класс. Нам попалась очень сильная группа с очень сильными соперниками. Ребята стали мудрее, сильнее. Завтра как раз тот день, когда нужно выйти на поле и показать, насколько они изменились вместе со мной, как с тренером. Надеюсь, весь ответ будет после завтрашней игры, - цитирует Вернидуба официальный сайт «Зари».

Матч «Фенербахче» - «Заря» состоится 24 ноября. Начало в 19:00 по Москве.