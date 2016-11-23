Виктория Сливко из-за болезни пропустит первый этап Кубка мира

За четыре дня до старта Кубка мира стало известно, что российская биатлонистка Виктория Сливко, которая прошла отбор в национальную команду, не сможет выступить в Эстерсунде.

«К сожалению, Виктория Сливко заболела на сборе в Бейтоштолене - у нее была высокая температура. Сейчас спортсменка уже идет на поправку, но из-за болезни она не готова к дебюту на Кубке мира. Нельзя рисковать здоровьем перспективной спортсменки ради одной гонки в начале сезона. Если Вика будет готова, то она выступит на втором этапе Кубка IBU», - объяснил главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович.

Напомним, что отбор в женскую команду кроме Виктории Сливко на данный момент прошли Татьяна Акимова, Светлана Слепцова и Ольга Подчуфарова. Еще три спортсменки отберутся в команду по итогам спринтреских гонок Кубка IBU 25 и 26 ноября.