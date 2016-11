LGD.FY выступит с заменами на The Boston Major

Китайский коллектив LGD.FY выступит на турнире The Boston Major 2016 с двумя заменами.



За команду выступят два игрока Vici Gaming - Ян «END» Пу и Лянг «DDC» Феминг. Об этом сообщил главный редактор портала joinDOTA Лоуренс «Malystryx» Филлипс.

Lgd just posted on weibo that Lgd.fy WILL attend the Boston Major with VG's ddc and end. Seems Valve has made an exception allowing 2 subs