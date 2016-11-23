Маркус Вайнцирль: В матче с «Ниццей» используем ротацию, это рецепт нашего успеха

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от матча против «Ниццы». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги Европы.

«Несмотря на удачную исходную позицию, мы не намерены пускать игру на самотек. Мы хотим продолжить нашу успешную серию. Десять матчей подряд без поражений - это здорово. В таком духе нужно продолжать и дальше. Я хочу победить в матче с «Ниццей». Мы в долгу перед всеми болельщиками, которые приходят на стадион или смотрят наши игры по телевизору.

«Ницца» - команда высокого уровня, которая в настоящий момент лидирует в таблице Лиги 1. Чтобы не прервать нашу серию, мы должны показать лучшее, на что способны. Как и в последних матчах, будет ротация, это было рецептом нашего успеха. Каждый из 11 игроков, которые выйдут в стартовом составе, заработал свое место на поле во время тренировок», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

Матч «Шальке» - «Ницца» состоится 24 ноября и начнется в 21:00 по Москве.