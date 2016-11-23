Женская сборная России обыграла Грецию и вышла на Евробаскет-2017
Женская
сборная России пробилась в финальную часть чемпионата Европы 2017 года. Это
стало известно после победы россиянок над сборной Греции.
В матче отборочного турнира чемпионата Европы россиянки обыграли команду Греции. В последнем, шестом туре россиянки дома победили со счетом 67:53. В составе победительниц самой результативной стала Мария Вадеева, которая набрала 20 очков.
Чемпионат Европы. Женщины
Отборочный турнир
Группа F
6-й тур
Россия — Греция — 67:53
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