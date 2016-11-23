Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)0 : 1Бавария (мол)
Футбол  Ростов3 : 2Бавария
Футбол  Селтик- : -Барселона
Хоккей  Металлург2 : 1Локомотив
Футбол  Атлетико- : -ПСВ
Футбол  Наполи- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Женская сборная России обыграла Грецию и вышла на Евробаскет-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная России пробилась в финальную часть чемпионата Европы 2017 года. Это стало известно после победы россиянок над сборной Греции.

В матче отборочного турнира чемпионата Европы россиянки обыграли команду Греции. В последнем, шестом туре россиянки дома победили со счетом 67:53. В составе победительниц самой результативной стала Мария Вадеева, которая набрала 20 очков.

Чемпионат Европы. Женщины

Отборочный турнир

Группа F

6-й тур

Россия — Греция — 67:53 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Российские баскетболистки досрочно вышли на чемпионат Европы-2017Баскетболистки женской сборной России досрочно гарантировали себе путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2017 года.Евгения Белякова: Матчи женской сборной России – очень приятное зрелищеКапитан женской сборной России по баскетболу Евгения Белякова накануне матчей отборочного турнира к чемпионату Европы-2017 высказал мнение, что игроки национальной команды выделяются не только хорошей игрой, но и красотой.Андрей Кириленко: Пока обсуждалась лишь идея проведения в России женского Евробаскета-2019Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что на данном этапе с министерством спорта обсуждалась только идея проведения в России женского чемпионата Европы в 2019 году.Андрей Кириленко: Матчи женской сборной пройдут в КурскеПрезидент РФБ Андрей Кириленко рассказал, где наша женская команда проведет оставшиеся встречи квалификации Евробаскета-2017.Андрей Кириленко: Хотелось бы видеть обе сборные в числе призеров ЕвробаскетаПрезидент РФБ Андрей Кириленко рассчитывает, что мужская и женская сборные России попадут в число призеров чемпионата Европы.Россиянки не смогли выйти в финал юношеского чемпионата ЕвропыБаскетболистки юношеской сборной России, составленной из игроков не старше 18 лет, проиграли сверстницам из Испании в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в венгерском городе Шопрон.Российские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы среди девушекБаскетболистки сборной России пробились в полуфинал чемпионата Европы среди девушек (игроки не старше 18 лет), победив в 1/4 финала сверстниц из Венгрии.Российские баскетболистки не смогли выйти в финал молодежного чемпионата ЕвропыБаскетболистки сборной России не смогли пробиться в финал проходящего в Португалии чемпионата Европы среди девушек (не старше 20 лет).Евгения Белякова: Отказывалась от контрактов в НБА ради сборнойЕвгения Белякова: Отказывалась от контрактов в НБА ради сборнойКапитан сборной России Евгения Белякова – о предстоящем переезде за океан, пропуске Олимпиады и сегодняшнем матче УГМК в женской Евролиге.Александр Васин: Сборной России для уверенности нужна была именно сложнаяГлавный тренер женской сборной России Александр Васин после матча с Грецией признался, что его подопечным было необходимо одержать сложную победу для становления и обретения уверенности.Женская сборная России победила Грецию в отборе ЕвробаскетаЖенская сборная России по баскетболу одержала победу (67:66) в матче третьего тура отборочного турнира Евробаскета-2017 в Халкиде.Александр Васин: Предстоят две важные игры, особенно с гречанкамиГлавный тренер женской сборной России Александр Васин считает, что выездные матчи с командами Греции и Болгарии являются самыми важными в отборочном турнире чемпионата Европы 2017 года.Сборная России обыграла швейцарок в матче отборочного цикла Евробаскета-2017Баскетболистки сборной России нанесли крупное поражение команде Швейцарии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года.Женская сборная России разгромила команду Болгарии в отборе Евро-17Женская сборная России разгромила команду Болгарии в отборе Евро-17Женская сборная России в Екатеринбурге разгромила команду Болгарии в рамках стартового матча отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года.Женская сборная России начала отбор на Евробаскет-2017 с победы над БолгариейЖенская сборная России одержала победу над Болгарией (72:39) в первом матче отборочного турнира Евробаскета-2017.Лидер сборной России Эпифанни Принс выбыла на длительный срок из-за травмыРазыгрывающая сборной России и курского «Динамо» Эпифанни Принс выбыла на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки и мениска коленного сустава, сообщает официальный сайт клуба.Андрей Кириленко: Мышкин хочет получить вознаграждение за работу, которую он не сделал и не сделаетПрезидент РФБ Андрей Кириленко рассказал о ситуации с бывшим главным тренером женской сборной России Анатолием Мышкиным, который намерен судиться с организацией.Бывший главный тренер сборной России Мышкин намерен судиться с РФББывший главный тренер сборной России Анатолий Мышкин намерен судиться с Российской федерацией баскетбола на основании того, что он был незаконно уволен, а его контракт продолжает действовать.Андрей Кириленко: В мужской сборной России имеет место небольшой провал по резервуПрезидент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что в мужской сборной России по баскетболу существует небольшой провал по резерву, однако в целом ситуация в национальных командах нормальная.Принц, Вадеева и Майга вошли в расширенный список сборной РоссииГлавный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Васин огласил список игроков, включенных в расширенный список кандидатов в национальную команду для участия в квалификационном турнире чемпионата Европы-2017.
Греция
Грециякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат Европы среди женщин
Чемпионат Европы среди женщинтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение