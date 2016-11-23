Александр Ерохин: Немногие могут забить «Баварии» три мяча

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин заявил, что победа над «Баварией» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов дала его команде шанс на выход в Лигу Европы.

— Мы отдали все силы. Сейчас эмоций никаких нет пока, осознание придет попозже, — сказал Ерохин в эфире «Матч ТВ». — Выполнили установку тренерского штаба. Немногие могут забить «Баварии» три мяча, нам это удалось. Спасибо большое болельщикам! Мы действовали четко, в конце «Бавария» навалилась на ворота, но моментов по ходу матча было у них не так много. После первой игры в Мюнхене в нас мало кто верил, но результат на табло. Вся страна рада. У нас появился шанс играть в Лиге Европы, будем бороться до последнего.

Напомним, что «Ростов» дома обыграл «Баварию» в (3:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке.

В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским «ПСВ», а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».