Иван Данильянц: Во втором тайме поверили, что мы хозяева положения

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц отметил вклад Курбана Бердыева в победу над «Баварией» (3:2) на групповом этапе Лиги чемпионов.

— Это то, на что ребята настраивались, во что наши болельщики верили, то, чем мы жили все это время. Все это воплотились в жизни 90 минут, — сказал Данильянц в эфире «Матч ТВ». — Игровая дисциплина, колоссальная самоотдача и, конечно же, опыт, потому что на последних минутах мы раньше часто пропускали. Ребята все сами доказали на футбольном поле. В перерыве Курбан Бекиевич Бердыев сделал поправки, мы отодвинули игру от своих ворот за счет перестроений и быстрого движения на игроков. Во втором тайме было значительно меньше «горячих» моментов у наших ворот. Это позволило нам быть активнее, поверить, что мы хозяева положения, и победить.

Напомним, что «Ростов» дома обыграл «Баварию» в (3:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке.

В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским «ПСВ», а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».