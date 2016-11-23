Кристиан Нобоа: Решили с Навасом, что можно заканчивать с футболом. «Барселона», «Бавария» - невероятно

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился эмоциями от победной встречи с «Баварией» (3:2) в Лиге чемпионов.

— Говорили с Сесаром Навасом, решили, что видели все и можно заканчивать с футболом. Выиграли у «Барселоны», сейчас у «Баварии» — это просто невероятно! Игра с ПСВ будет очень тяжелой. В случае ничьей мы попадаем в Лигу Европы, но надо победить. Сейчас, думаю, пока никто не верит в то, что произошло. Очень уж тяжелый матч был, — сказал Нобоа в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» дома обыграл «Баварию» в (3:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке.

В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским «ПСВ», а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».