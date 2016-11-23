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«Бешикташ» сыграл вничью с «Бенфикой», проигрывая 0:3 по ходу матча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч пятого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «Бенфикой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3

На десятой минуте Гонсало Гуэдеш финтом под острым углом обыграл голкипера и отправил мяч в ворота. Нелсиньо дальним ударом удвоил счет. Курьезным получился третий гол – игроки «Бенфики» трижды подряд били в каркас ворот, после чего четвертым ударом Фейса все же отправил мяч в сетку.

Во втором тайме «Бешикташ», крупно проигрывая, сумел навязать борьбу гостям. Сначала Дженк Тосун красивым ударом в падении через себя один мяч отыграл, а затем «черные орлы» заработали пенальти, который реализовал Рикарду Куарежма. На последних минутах «Бешикташ» пытался сравнять счет, и им это удалось – Абубакар с линии вратарской расстрелял Эдерсона.

«Бенфика» набрала восемь очков и лидирует в группе В. У «Бешикташа» семь очков и второе место. Позже состоится матч между «Наполи» и киевским «Динамо». Неаполитанцы с семью очками пока что идут третьими. У киевлян одно очко и последнее место.

Лига чемпионов. Группа В

5-й тур

Матч

Бешикташ - Бенфика - 3:3 (0:3)

Голы

Гедеш 10 (0:1). Семеду 25 (0:2). Фейса 31 (0:3). Тосун 58 (1:3). Куарежма 83 (2:3 - пен.). Абубакар 89 (3:3).

Состав

Бешикташ: Агосто, Бек, Адриано, Тошич (Нукан, 60), Генюл (Тосун, 46), Марсело, Арслан (Инлер, 46), Озьякуп, Хатчинсон, Абубакар, Куарежма

Бенфика: Эдерсон, Линделеф, Луизао, Семеду, Фейса, Элизеу, Гедеш (Самарис, 75), Черви (Силва, 64), Пицци, Сальвио, Митроглу (Хименес, 86)

Предупреждения:

Арслан, 29; Абубакар, 90 - Пицци, 34; Луизао, 76

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

23 ноября 20:45, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция

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