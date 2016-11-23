«Бешикташ» сыграл вничью с «Бенфикой», проигрывая 0:3 по ходу матча

Матч пятого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «Бенфикой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3

На десятой минуте Гонсало Гуэдеш финтом под острым углом обыграл голкипера и отправил мяч в ворота. Нелсиньо дальним ударом удвоил счет. Курьезным получился третий гол – игроки «Бенфики» трижды подряд били в каркас ворот, после чего четвертым ударом Фейса все же отправил мяч в сетку.

Во втором тайме «Бешикташ», крупно проигрывая, сумел навязать борьбу гостям. Сначала Дженк Тосун красивым ударом в падении через себя один мяч отыграл, а затем «черные орлы» заработали пенальти, который реализовал Рикарду Куарежма. На последних минутах «Бешикташ» пытался сравнять счет, и им это удалось – Абубакар с линии вратарской расстрелял Эдерсона.

«Бенфика» набрала восемь очков и лидирует в группе В. У «Бешикташа» семь очков и второе место. Позже состоится матч между «Наполи» и киевским «Динамо». Неаполитанцы с семью очками пока что идут третьими. У киевлян одно очко и последнее место.

Лига чемпионов. Группа В

5-й тур