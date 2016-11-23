Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак- : -Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карло Анчелотти: Вину за результат беру на себя

Максим Зайцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти после поражения от «Ростова» (2:3) в матче группового этапа Лиги Чемпионов сказал, что хозяева провели потрясающий матч.

- Мы хорошо начали игры, забили гол, но затем стали допускать большое количество ошибок, потеряли контроль над игрой. Всю ответственность за результат я беру на себя.

- После счете 5:0 дома в ответной игре была недооценка соперника?
- Нет, ее не было. Мы знали, что игра будет сложной. Парни совершили много ошибок, поэтому такой результат.

- Вы оставили на скамейке ряд ключевых футболистов, в том числе Мюллера. Не жалеете об этом?
- Не жалею. Я пытался выставить максимально оптимальный состав. Поэтому Мюллер остался на скамейке.

- В чем «Ростов» превзошел «Баварию»?
- «Ростов» сыграл потрясающий матч и заслужил победу.

Напомним, что «Ростов» дома обыграл «Баварию» в (3:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке.   

В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским «ПСВ», а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Кириченко: При организации игры и стопроцентной отдаче футболистов в Лиге чемпионов обыгрывать можно всехТренер «Ростова» Дмитрий Кириченко после победы своей команды над «Баварией» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что в этом турнире непобедимых клубов нет.Миха Мевля: Победа над «Баварией» стала главной в моей карьереЗащитник «Ростова» Миха Мевля после победы своей команды над «Баварией» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов признался, что эта виктория является главной в его карьере.«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха и вышел в плей-офф ЛЧФутболисты «Боруссии» из Менхенгладбаха в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью английским с «Манчестер Сити».«Лудогорец» и «Базель» голов не забилиФутболисты болгарского «Лудогорца» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью со швейцарским «Базелем».Лига чемпионов. 5-й тур. «Ростов» обыграл «Баварию», «Арсенал» сыграл вничью с «ПСЖ» и другие матчиРезультаты матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Селтик»Футболисты шотландского «Селтика» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов уступили «Барселоне».«Арсенал» и «ПСЖ» в Лондоне сыграли вничьюФутболисты лондонского «Арсенала» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с французским ПСЖ.«Наполи» не смог обыграть киевское «Динамо»Футболисты итальянского «Наполи» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с киевским «Динамо».«Атлетико» обыграл ПСВ и вышел в плей-офф с первого места в группеФутболисты мадридского «Атлетико» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли голландский ПСВ.Максим Григорьев: «Ростов» мог бы выйти из группы, если бы не потерял очки в матчах с ПСВ и «Атлетико»Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев после победы над «Баварией» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов высказал мнение, что его команде было по силам выйти в плей-офф турнира.Тимофей Калачев: Все игроки «Ростова» бились и играли самоотверженноЗащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился впечатлениями после матча против «Баварии» в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.Филипп Лам: Мы хотели обыграть «Ростов», но провалилисьЗащитник «Баварии» Филипп Лам поделился впечатлениями после игры против «Ростова» в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.Александр Бубнов: «Бавария» профессионально отнеслась к матчу с «Ростовом», но они все равно держали в голове матчи бундеслигиФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча между «Ростовом» и «Баварией». Напомним, что ростовчане победили со счетом 3:2.Виктория Лопырева о матче «Ростов» - «Бавария»: Я плачу от счастья. Это наша общая победаРоссийская телеведущая Виктория Лопырева поделилась впечатлениями от матча между «Ростовом» и «Баварией» в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что российский клуб победил со счетом 3:2.Лотар Маттеус: Поздравляю «Ростов» с великолепной победой над «Баварией»Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал поражение команды в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ростова». Напомним, что ростовчане победили со счетом 3:2.Константин Генич: «Ростов» вселяет надежду, что футбол в России живКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями после матча между «Ростовом» и «Баварией» в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что российский клуб победил со счетом 3:2.Иван Данильянц: Бердыев закричал: «Мужики!»Иван Данильянц: Бердыев закричал: «Мужики!»Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после победы над «Баварией» (3:2) в матче группового этапа Лиги Чемпионов.Дмитрий Полоз: Хочу поздравить Ростов и Россию с исторической победойФорвард «Ростова» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями после матча против «Баварии» в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.«Селтик» – «Барселона». ОнлайнСегодня в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов шотландский «Селтик» на своем поле примет «Барселону».«Наполи» – «Динамо» (Киев). ОнлайнСегодня в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» на своем поле примет киевское «Динамо».

Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Карло Анчелотти
Карло Анчелоттивсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение