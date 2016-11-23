Карло Анчелотти: Вину за результат беру на себя

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти после поражения от «Ростова» (2:3) в матче группового этапа Лиги Чемпионов сказал, что хозяева провели потрясающий матч.



- Мы хорошо начали игры, забили гол, но затем стали допускать большое количество ошибок, потеряли контроль над игрой. Всю ответственность за результат я беру на себя.

- После счете 5:0 дома в ответной игре была недооценка соперника?

- Нет, ее не было. Мы знали, что игра будет сложной. Парни совершили много ошибок, поэтому такой результат.

- Вы оставили на скамейке ряд ключевых футболистов, в том числе Мюллера. Не жалеете об этом?

- Не жалею. Я пытался выставить максимально оптимальный состав. Поэтому Мюллер остался на скамейке.

- В чем «Ростов» превзошел «Баварию»?

- «Ростов» сыграл потрясающий матч и заслужил победу.

Напомним, что «Ростов» дома обыграл «Баварию» в (3:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке.

В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским «ПСВ», а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».