Карло Анчелотти: Вину за результат беру на себя
Главный тренер «Баварии» Карло
Анчелотти после поражения от «Ростова» (2:3) в матче группового этапа Лиги
Чемпионов сказал, что хозяева провели потрясающий матч.
- Мы хорошо начали игры, забили гол, но затем стали допускать большое количество ошибок, потеряли контроль над игрой. Всю ответственность за результат я беру на себя.
- После счете 5:0 дома в ответной
игре была недооценка соперника?
- Нет, ее не было. Мы знали, что игра будет сложной. Парни совершили много ошибок, поэтому такой результат.
- Вы оставили на скамейке ряд
ключевых футболистов, в том числе Мюллера. Не жалеете об этом?
- Не жалею. Я пытался выставить максимально оптимальный состав. Поэтому Мюллер остался на скамейке.
- В чем «Ростов» превзошел «Баварию»?
- «Ростов» сыграл потрясающий матч и заслужил победу.
Напомним, что «Ростов» дома обыграл «Баварию» в (3:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке.
В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским «ПСВ», а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».