Виталий Мутко: У «Ростова» была запредельная мотивация. Никакой Нойер не помог бы

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией». Напомним, что ростовчане победили со счетом 3:2.

«Футбол — прежде всего командная игра. Все решает не только наличие звезд, а самоотдача, тактика на игру. Мне кажется, у команды была запредельная мотивация. Играли здорово. Помогла поддержка болельщиков. Сыграли здорово, голы прекрасные. Считаю, это праздник российского футбола. Джанаев великолепно играл. Как вратарь республики!

Молодцы все. Можно испытывать и финансовые сложности, но когда вы выходите на поле, то вы же об этом забываете. Начинается игра. Ребята играли. При чем здесь сложности? Была одна команда, они здорово играли. Вот так и надо.

В конце пропустили, психология ничего не поделаешь. Хотя когда выходили втроем, могли неприличный счет сделать для «Баварии». Фантастический результат. Всех поздравляю! Забивали мячи на любой вкус. Никакой Нойер бы не помог», - цитирует Мутко «Матч ТВ».

Счет на 36-й минуте открыл нападающий гостей Дуглас Коста. Он послал под перекладину мяч, неудачно вынесенный после флангового прохода и сильного удара по воротам Ренату Саншеша. Под занавес первого тайма ростовчане восстановили равенство. Стремительная контратака завершилась эффектным обводящим ударом Сердара Азмуна.

На 49-й минуте Дмитрий Полоз вывел свою команду вперед ударом с пенальти, назначенного за фол Жерома Боатенга на Кристиане Набоа. Вскоре Хуан Бернат сделал счет 2:2. На 66-й минуте Нобоа ударом со штрафного принес ростовчанам победу.

Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке. В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским ПСВ, а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».