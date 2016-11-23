Виталий Мутко: У «Ростова» была запредельная мотивация. Никакой Нойер не помог бы
Президент
РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов между «Ростовом»
и «Баварией». Напомним, что ростовчане победили со счетом 3:2.
«Футбол — прежде всего командная игра. Все решает не только наличие звезд, а самоотдача, тактика на игру. Мне кажется, у команды была запредельная мотивация. Играли здорово. Помогла поддержка болельщиков. Сыграли здорово, голы прекрасные. Считаю, это праздник российского футбола. Джанаев великолепно играл. Как вратарь республики!
Молодцы все. Можно испытывать и финансовые сложности, но когда вы выходите на поле, то вы же об этом забываете. Начинается игра. Ребята играли. При чем здесь сложности? Была одна команда, они здорово играли. Вот так и надо.
В конце пропустили, психология ничего не поделаешь. Хотя когда выходили втроем, могли неприличный счет сделать для «Баварии». Фантастический результат. Всех поздравляю! Забивали мячи на любой вкус. Никакой Нойер бы не помог», - цитирует Мутко «Матч ТВ».
Счет на 36-й минуте открыл нападающий гостей Дуглас Коста. Он послал под перекладину мяч, неудачно вынесенный после флангового прохода и сильного удара по воротам Ренату Саншеша. Под занавес первого тайма ростовчане восстановили равенство. Стремительная контратака завершилась эффектным обводящим ударом Сердара Азмуна.
На 49-й минуте Дмитрий Полоз вывел свою команду вперед ударом с пенальти, назначенного за фол Жерома Боатенга на Кристиане Набоа. Вскоре Хуан Бернат сделал счет 2:2. На 66-й минуте Нобоа ударом со штрафного принес ростовчанам победу.
Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке. В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским ПСВ, а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».
Матч
Голы
Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста
Предупреждения:
Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция