Дмитрий Полоз: Хочу поздравить Ростов и Россию с исторической победой

Форвард «Ростова» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями после матча против «Баварии» в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

«Хочу поздравить Ростов и Россию с исторической победой. Спасибо большое болельщикам, что пришли в такой холод, — сказал Полоз. — В «Баварии» играют такие же люди, как и все.

Настрой на таких соперников вообще не нужен. Мы все подготовились и выложились по максимуму. В плане техники «Бавария» и «Атлетико» безоговорочно впереди, их можно обыгрывать только как команда», - цитирует Полоза «Матч ТВ».

Счет на 36-й минуте открыл нападающий гостей Дуглас Коста. Он послал под перекладину мяч, неудачно вынесенный после флангового прохода и сильного удара по воротам Ренату Саншеша. Под занавес первого тайма ростовчане восстановили равенство. Стремительная контратака завершилась эффектным обводящим ударом Сердара Азмуна.

На 49-й минуте Дмитрий Полоз вывел свою команду вперед ударом с пенальти, назначенного за фол Жерома Боатенга на Кристиане Нобоа. Вскоре Хуан Бернат сделал счет 2:2. На 66-й минуте Нобоа ударом со штрафного принес ростовчанам победу.

Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке. В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским ПСВ, а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».