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Международная федерация пятиборья назвала Лесуна спортсменом года

Андрей Симоненко
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Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Александр Лесун был назван лучшим пятиборцем года на состоявшемся во Франкфурте-на-Майне (Германия) заседании исполкома Международной федерации современного пятиборья (UIPM), где были названы лауреаты завершившегося сезона в разных номинациях. Об этом корреспонденту «Советского спорта» сообщил пресс-атташе Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Алексей Попов.

Так, чемпионат мира, который прошел в Москве с 23 по 29 мая 2016 года, был признан UIPM лучшим в истории современного пятиборья. Сборная России также получила награду в номинации «Лучшая команда мира».

Лесун в нынешнем сезоне, помимо золота Олимпийских игр, выиграл серебро московского чемпионата мира в личном зачете, а также золото в смешанной эстафете в дуэте с Донатой Римшайте. Помимо этого, Лесун стал чемпионом Европы в мужской эстафете в паре с Александром Савкиным.


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