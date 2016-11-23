Международная федерация пятиборья назвала Лесуна спортсменом года

Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Александр Лесун был назван лучшим пятиборцем года на состоявшемся во Франкфурте-на-Майне (Германия) заседании исполкома Международной федерации современного пятиборья (UIPM), где были названы лауреаты завершившегося сезона в разных номинациях. Об этом корреспонденту «Советского спорта» сообщил пресс-атташе Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Алексей Попов.

Так, чемпионат мира, который прошел в Москве с 23 по 29 мая 2016 года, был признан UIPM лучшим в истории современного пятиборья. Сборная России также получила награду в номинации «Лучшая команда мира».

Лесун в нынешнем сезоне, помимо золота Олимпийских игр, выиграл серебро московского чемпионата мира в личном зачете, а также золото в смешанной эстафете в дуэте с Донатой Римшайте. Помимо этого, Лесун стал чемпионом Европы в мужской эстафете в паре с Александром Савкиным.



