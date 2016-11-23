Константин Генич: «Ростов» вселяет надежду, что футбол в России жив
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился
впечатлениями после матча между «Ростовом» и «Баварией» в пятом туре группового
турнира Лиги чемпионов. Напомним, что российский клуб победил со счетом 3:2.
«Ростов» вроде бы ничего сверхъестественного для себя не показал, но при этом делал то, что должен был делать. Как говорил Марк Твен, ты не ошибешься, если сделаешь правильно. «Ростов» именно так и поступил.
Это
большая победа. И если вспоминать о победе Курбана Бердыева над «Барселоной»,
то сегодняшний результат даже дороже. Согласитесь, «Ростов» выиграл по игре! Да,
«Бавария» контролировала мяч, но ростовчане атаковала острее и со знанием дела.
Могу
только поаплодировать Бердыеву, Данильянцу и Кириченко! Это была классная игра,
классный футбол. Ну а «Ростов» вселяет надежду, что футбол в России жив. Так
держать!», - цитирует Генича сайт «Матч ТВ».
Счет на 36-й минуте открыл нападающий гостей Дуглас Коста. Он послал под перекладину мяч, неудачно вынесенный после флангового прохода и сильного удара по воротам Ренату Саншеша. Под занавес первого тайма ростовчане восстановили равенство. Стремительная контратака завершилась эффектным обводящим ударом Сердара Азмуна.
На 49-й минуте Дмитрий Полоз вывел свою команду вперед ударом с пенальти, назначенного за фол Жерома Боатенга на Кристиане Нобоа. Вскоре Хуан Бернат сделал счет 2:2. На 66-й минуте Нобоа ударом со штрафного принес ростовчанам победу.
Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке. В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским ПСВ, а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».
Матч
Голы
Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста
Предупреждения:
Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция