Константин Генич: «Ростов» вселяет надежду, что футбол в России жив

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями после матча между «Ростовом» и «Баварией» в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что российский клуб победил со счетом 3:2.

«Ростов» вроде бы ничего сверхъестественного для себя не показал, но при этом делал то, что должен был делать. Как говорил Марк Твен, ты не ошибешься, если сделаешь правильно. «Ростов» именно так и поступил.

Это большая победа. И если вспоминать о победе Курбана Бердыева над «Барселоной», то сегодняшний результат даже дороже. Согласитесь, «Ростов» выиграл по игре! Да, «Бавария» контролировала мяч, но ростовчане атаковала острее и со знанием дела.

Могу только поаплодировать Бердыеву, Данильянцу и Кириченко! Это была классная игра, классный футбол. Ну а «Ростов» вселяет надежду, что футбол в России жив. Так держать!», - цитирует Генича сайт «Матч ТВ».

Счет на 36-й минуте открыл нападающий гостей Дуглас Коста. Он послал под перекладину мяч, неудачно вынесенный после флангового прохода и сильного удара по воротам Ренату Саншеша. Под занавес первого тайма ростовчане восстановили равенство. Стремительная контратака завершилась эффектным обводящим ударом Сердара Азмуна.

На 49-й минуте Дмитрий Полоз вывел свою команду вперед ударом с пенальти, назначенного за фол Жерома Боатенга на Кристиане Нобоа. Вскоре Хуан Бернат сделал счет 2:2. На 66-й минуте Нобоа ударом со штрафного принес ростовчанам победу.

Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке. В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским ПСВ, а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».