Лотар Маттеус: Поздравляю «Ростов» с великолепной победой над «Баварией»

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал поражение команды в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ростова». Напомним, что ростовчане победили со счетом 3:2.

«Поздравляю «Ростов» со знаменательной победой в Лиге чемпионов. Это шокирующий результат, но великолепная победа для «Ростова», - написал Маттеус в своем твиттере.

Счет на 36-й минуте открыл нападающий гостей Дуглас Коста. Он послал под перекладину мяч, неудачно вынесенный после флангового прохода и сильного удара по воротам Ренату Саншеша. Под занавес первого тайма ростовчане восстановили равенство. Стремительная контратака завершилась эффектным обводящим ударом Сердара Азмуна.

На 49-й минуте Дмитрий Полоз вывел свою команду вперед ударом с пенальти, назначенного за фол Жерома Боатенга на Кристиане Нобоа. Вскоре Хуан Бернат сделал счет 2:2. На 66-й минуте Нобоа ударом со штрафного принес ростовчанам победу.

Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке. В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским ПСВ, а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».