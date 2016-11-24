Робби Хаммел: Матч с «Фуэнлабрадой» мне помог поймать игровой ритм
Американский новичок подмосковных «Химок» Робби Хаммел признался, что
победный матч Кубка Европы с испанской «Фуэнлабрадой» помог ему поймать игровой
ритм.
«Сегодня я сыграл намного лучше, чем в своем первом матче за
«Химки». Тогда я чувствовал себя потерянным, а матч с «Фуэнлабрадой» помог
поймать игровой ритм, это здорово. Я хочу быть универсальным игроком для
«Химок», хочу подбирать мячи, набирать очки, создавать моменты для партнеров –
быть полезным всем по чуть-чуть. Мне очень помогает, что в команде есть Алексей
Швед, с которым мы играли в «Миннесоте». Он помогает мне на площадке и за ее
пределами», - приводит «Р-Спорт» слова Хаммела.
«Химки» в среду со счетом 96:84 обыграли «Фуэнлабраду» в матче группового турнира Кубка Европы. Хаммел провел второй матч в составе «Химок», набрал пять очков и сделал шесть подборов.
Матч
Химки - Фуэнлабрада - 96:84
Место и дата
23 ноября 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция