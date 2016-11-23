Виктория Лопырева о матче «Ростов» - «Бавария»: Я плачу от счастья. Это наша общая победа

Российская телеведущая Виктория Лопырева поделилась впечатлениями от матча между «Ростовом» и «Баварией» в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что российский клуб победил со счетом 3:2.

«Я просто плачу от счастья! Это наша общая победа. Все ростовчане счастливы, все обнимаются, друг друга поздравляют. Это историческое событие для ростовского футбола. Словами не передать все эти эмоции, которые переполняют не только меня.

До игры я со своим другом Сосланом Джанаевым общалась. Он был очень сосредоточен. Но уверенности в победе не было. Все-таки «Бавария» — слишком крутой клуб, который выигрывал Лигу чемпионов несколько лет назад. Это фантастика! Весь «Ростов» благодарен ребятам.

Встретила немецкую делегацию после матча. Все они тихонько встали и ушли. Здравый смысл диктовал, что победа невозможно. Но невозможное возможно. Команда это доказала. Эта игра не могла сложиться иначе, даже если бы Нойер был в воротах!» — цитирует Лопыреву «Матч ТВ».

Счет на 36-й минуте открыл нападающий гостей Дуглас Коста. Он послал под перекладину мяч, неудачно вынесенный после флангового прохода и сильного удара по воротам Ренату Саншеша. Под занавес первого тайма ростовчане восстановили равенство. Стремительная контратака завершилась эффектным обводящим ударом Сердара Азмуна.

На 49-й минуте Дмитрий Полоз вывел свою команду вперед ударом с пенальти, назначенного за фол Жерома Боатенга на Кристиане Нобоа. Вскоре Хуан Бернат сделал счет 2:2. На 66-й минуте Нобоа ударом со штрафного принес ростовчанам победу.

Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке. В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским ПСВ, а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».