Александр Бубнов: «Бавария» профессионально отнеслась к матчу с «Ростовом», но они все равно держали в голове матчи бундеслиги

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча между «Ростовом» и «Баварией». Напомним, что ростовчане победили со счетом 3:2.

«Я говорил о том, что «Ростов» может отобрать очки у «Баварии». Ростовчане играли дома, вышли на этот матч в оптимальном составе и, конечно, очень серьезно настроились. У «Баварии» же, в свою очередь, наоборот, было немало трудностей из-за большого количества травмированных. В итоге же у мюнхенцев были проблемы как в игре в обороне, так и в атаке. И если бы сам «Ростов» поаккуратнее и повнимательнее отработал в защите, от такой «Баварии» он мог бы пропустить и меньше. При этом в мюнхенском клубе все равно отнеслись к матчу очень профессионально.

С одной стороны, «Бавария» все равно не стала бы убиваться, тем более, играя в такую погоду — в команде, конечно, держат в голове предстоящие непростые игры в национальном чемпионате и понимают, что с таким количеством травмированных будет очень непросто. Ведь игра с «Ростовом» все-таки не была для мюнхенцев вопросом жизни и смерти! Но, с другой стороны, никакой речи о недонастрое, недооценке соперника и пренебрежительном отношении тоже не было. Да, «Бавария» ошибалась по ходу встречи, но ошибаться ее заставлял ее противник», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Счет на 36-й минуте открыл нападающий гостей Дуглас Коста. Он послал под перекладину мяч, неудачно вынесенный после флангового прохода и сильного удара по воротам Ренату Саншеша.Под занавес первого тайма ростовчане восстановили равенство. Стремительная контратака завершилась эффектным обводящим ударом Сердара Азмуна.

На 49-й минуте Дмитрий Полоз вывел свою команду вперед ударом с пенальти, назначенного за фол Жерома Боатенга на Кристиане Нобоа. Вскоре Хуан Бернат сделал счет 2:2. На 66-й минуте Нобоа ударом со штрафного принес ростовчанам победу. Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке.

В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским ПСВ, а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».