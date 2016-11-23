Александр Бубнов: «Бавария» профессионально отнеслась к матчу с «Ростовом», но они все равно держали в голове матчи бундеслиги
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями
после матча между «Ростовом» и «Баварией». Напомним, что ростовчане победили со
счетом 3:2.
«Я говорил о том, что «Ростов» может отобрать очки у «Баварии». Ростовчане играли дома, вышли на этот матч в оптимальном составе и, конечно, очень серьезно настроились. У «Баварии» же, в свою очередь, наоборот, было немало трудностей из-за большого количества травмированных. В итоге же у мюнхенцев были проблемы как в игре в обороне, так и в атаке. И если бы сам «Ростов» поаккуратнее и повнимательнее отработал в защите, от такой «Баварии» он мог бы пропустить и меньше. При этом в мюнхенском клубе все равно отнеслись к матчу очень профессионально.
С одной стороны, «Бавария» все равно не стала бы
убиваться, тем более, играя в такую погоду — в команде, конечно,
держат в голове предстоящие непростые игры в национальном чемпионате
и понимают, что с таким количеством травмированных будет очень
непросто. Ведь игра с «Ростовом» все-таки не была для мюнхенцев
вопросом жизни и смерти! Но, с другой стороны, никакой речи
о недонастрое, недооценке соперника и пренебрежительном отношении
тоже не было. Да, «Бавария» ошибалась по ходу встречи, но ошибаться
ее заставлял ее противник», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Счет на 36-й минуте открыл нападающий гостей Дуглас Коста. Он послал под перекладину мяч, неудачно вынесенный после флангового прохода и сильного удара по воротам Ренату Саншеша.Под занавес первого тайма ростовчане восстановили равенство. Стремительная контратака завершилась эффектным обводящим ударом Сердара Азмуна.
На 49-й минуте Дмитрий Полоз вывел свою команду вперед ударом с пенальти, назначенного за фол Жерома Боатенга на Кристиане Нобоа. Вскоре Хуан Бернат сделал счет 2:2. На 66-й минуте Нобоа ударом со штрафного принес ростовчанам победу. Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке.
В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским ПСВ, а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».
Матч
Голы
Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста
Предупреждения:
Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция