Филипп Лам: Мы хотели обыграть «Ростов», но провалились

Защитник «Баварии» Филипп Лам поделился впечатлениями после игры против «Ростова» в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.

«Мы хотели здесь победить, но провалились. В данный момент мы немного беззаботны. Мы должны понимать, что соперник тоже может забить и наказать за ошибки. В данный момент мы допускаем их слишком много. Я не знаю, почему это так, но мы должны как можно быстрее исправить ситуацию. В субботу нам предстоит следующий сложный соперник», - цитирует Лама официальный сайт «Баварии».

Счет на 36-й минуте открыл нападающий гостей Дуглас Коста. Он послал под перекладину мяч, неудачно вынесенный после флангового прохода и сильного удара по воротам Ренату Саншеша. Под занавес первого тайма ростовчане восстановили равенство. Стремительная контратака завершилась эффектным обводящим ударом Сердара Азмуна.

На 49-й минуте Дмитрий Полоз вывел свою команду вперед ударом с пенальти, назначенного за фол Жерома Боатенга на Кристиане Нобоа. Вскоре Хуан Бернат сделал счет 2:2. На 66-й минуте Нобоа ударом со штрафного принес ростовчанам победу.

Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке. В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским ПСВ, а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».