Тимофей Калачев: Все игроки «Ростова» бились и играли самоотверженно

Защитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился впечатлениями после матча против «Баварии» в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

«Сыграли на максимуме, были сконцентрированы. Понимали, что это «Бавария», но все готовились и хотели показать свою лучшую игру. Кажется, получилось, хотя пришлось непросто — «Бавария» создала нам много трудностей.

Да, кто-то скажет, что у «Баварии» не играл тот же Нойер, но в Мюнхене у них еще больше игроков основы не было, а мы проиграли 0:5. «Бавария» — такой клуб, в котором есть два состава. И кто бы ни выходил на поле, это будет игрок высочайшего уровня. Так что дело не в этом, а в том, что мы сыграли очень хорошо.

Каждый из нас изначально верил в победу, но когда забили второй гол и повели, появилось ощущение, что это может быть наш день. Каждый бился, играл самоотверженно и выложился на максимум! Когда Полоз пошел бить пенальти, мысли были одни: главное — забей! Самое важное, что мы выиграли и подарили нашим болельщикам такую запоминающуюся победу», - цитирует Калачева «Матч ТВ».

Счет на 36-й минуте открыл нападающий гостей Дуглас Коста. Он послал под перекладину мяч, неудачно вынесенный после флангового прохода и сильного удара по воротам Ренату Саншеша. Под занавес первого тайма ростовчане восстановили равенство. Стремительная контратака завершилась эффектным обводящим ударом Сердара Азмуна.

На 49-й минуте Дмитрий Полоз вывел свою команду вперед ударом с пенальти, назначенного за фол Жерома Боатенга на Кристиане Нобоа. Вскоре Хуан Бернат сделал счет 2:2. На 66-й минуте Нобоа ударом со штрафного принес ростовчанам победу.

Российский клуб одержал первую победу в группе D, набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место. Немецкая команда с 9 очками осталась на второй строчке. В следующем туре «Ростов» 6 декабря сыграет на выезде с голландским ПСВ, а «Бавария» в тот же день примет «Атлетико».