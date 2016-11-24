Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Селтик»
Футболисты шотландского «Селтика» в домашнем матче пятого тура
группового этапа Лиги чемпионов уступили «Барселоне».
Встреча группы С, прошедшая в среду в Глазго на стадионе «Селтик Парк»,
завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе дублем отметился
аргентинец Лионель Месси.
Таким образом, «Барселона» набрала 12 очков, вышла в плей-офф турнира и
укрепила лидерство в квартете. У «Селтика» осталось два очка. Он в группе идет
последним, четвертым.
В матчах последнего тура «Селтик» 6 декабря в гостях сыграет с
английским «Манчестер Сити», а «Барселона» в этот день примет «Боруссию» из
Менхенгладбаха.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Селтик» - «Барселона».
Матч
Селтик - Барселона - 0:2 (0:1)
Голы
Месси 24 (0:1). Месси 56 (0:2 - пен.).
Состав
Селтик: Гордон, Святченко, Шимунович, Лустиг, Исагирре, Синклер (Форрест, 46), Макгрегор (Робертс, 72), Армстронг, Рогич (Биттон, 64), Браун, Дембеле
Барселона: тер Штеген, Пике (Марлон, 73), Альба (Динь, 66), Гомеш, Ракитич, Маскерано, Бускетс, Роберто, Суарес Л., Неймар (Туран, 78), Месси
Предупреждения:
Святченко, 23; Лустиг, 71; Армстронг, 86 - Альба, 42; Роберто, 63; Неймар, 71; Ракитич, 88
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
23 ноября 22:45, Селтик Парк, Текстовая трансляция