Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Селтик»

Футболисты шотландского «Селтика» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов уступили «Барселоне».

Встреча группы С, прошедшая в среду в Глазго на стадионе «Селтик Парк», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе дублем отметился аргентинец Лионель Месси.

Таким образом, «Барселона» набрала 12 очков, вышла в плей-офф турнира и укрепила лидерство в квартете. У «Селтика» осталось два очка. Он в группе идет последним, четвертым.

В матчах последнего тура «Селтик» 6 декабря в гостях сыграет с английским «Манчестер Сити», а «Барселона» в этот день примет «Боруссию» из Менхенгладбаха.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Селтик» - «Барселона».