«Атлетико» обыграл ПСВ и вышел в плей-офф с первого места в группе

Футболисты мадридского «Атлетико» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли голландский ПСВ.

Встреча группы D, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В их составе точные удары нанесли Кевин Гамейро и Антуан Гризманн.

Таким образом, «Атлетико», ранее вышедший в плей-офф турнира, набрал 15 очков и обеспечил себе первое место в квартете. У ПСВ осталось одно очко. Голландский клуб идет четвертым, отставая на три очка от «Ростова», который идет третьим.

В матчах последнего тура «Атлетико» 6 декабря в гостях сыграет с «Баварией», а ПСВ в этот день примет «Ростов». Российскому клубу, чтобы остаться на третьей строчке в группе, нужно не проиграть.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Атлетико» - ПСВ.