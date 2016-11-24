«Атлетико» обыграл ПСВ и вышел в плей-офф с первого места в группе
Футболисты мадридского «Атлетико» в домашнем матче пятого тура
группового этапа Лиги чемпионов переиграли голландский ПСВ.
Встреча группы D, прошедшая в среду в Мадриде на
стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В
их составе точные удары нанесли Кевин Гамейро и Антуан Гризманн.
Таким образом, «Атлетико», ранее вышедший в плей-офф турнира, набрал 15
очков и обеспечил себе первое место в квартете. У ПСВ осталось одно очко.
Голландский клуб идет четвертым, отставая на три очка от «Ростова», который
идет третьим.
В матчах последнего тура «Атлетико» 6 декабря в гостях сыграет с
«Баварией», а ПСВ в этот день примет «Ростов». Российскому клубу, чтобы
остаться на третьей строчке в группе, нужно не проиграть.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Атлетико» - ПСВ.
Матч
Голы
Гамейро 54 (1:0). Гризманн 65 (2:0).
Состав
Атлетико: Облак, Хименес, Врсалько, Годин, Луис (Хуанфран, 75), Тьягу (Сауль, 76), Коке, Карраско, Габи, Гамейро, Гризманн
ПСВ: Зут, Виллемс (де Вейс, 46), Изимат Марин, Ариас, Морено, Шваб, Зинченко, Перейро, Рамселар, Прюппер (Лундквист, 84), Бергвейн (Нарсинг, 61)
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
23 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция