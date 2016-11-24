Максим Григорьев: «Ростов» мог бы выйти из группы, если бы не потерял очки в матчах с ПСВ и «Атлетико»

Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев после победы над «Баварией» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов высказал мнение, что его команде было по силам выйти в плей-офф турнира.

«Очень важная победа, с ПСВ будет решающий матч. Могли бы выходить из группы, если бы не отдали очки с ПСВ и «Атлетико». Обязательно будем следить за параллельным матчем в Лиге чемпионов, хотим по-любому попасть в Лигу Европы. В концовке матча была рабочая обстановка. Выносы? Мы играли по счёту, так что всё по делу!», - приводит «Чемпионат» слова Григорьева.

Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сердар Азмун, Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. У «Баварии» отличились Дуглас Коста и Хуан Бернат. «Ростов», одержавший свою первую победу на групповом этапе, с четырьмя очками идет на третьем месте в квартете.