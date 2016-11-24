Максим Григорьев: «Ростов» мог бы выйти из группы, если бы не потерял очки в матчах с ПСВ и «Атлетико»
Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев после победы над «Баварией» в
матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов высказал мнение, что его
команде было по силам выйти в плей-офф турнира.
«Очень важная
победа, с ПСВ будет решающий матч. Могли бы выходить из группы, если бы не
отдали очки с ПСВ и «Атлетико». Обязательно будем следить за параллельным
матчем в Лиге чемпионов, хотим по-любому попасть в Лигу Европы. В концовке
матча была рабочая обстановка. Выносы? Мы играли по счёту, так что всё по делу!»,
- приводит «Чемпионат» слова Григорьева.
Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сердар Азмун, Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. У «Баварии» отличились Дуглас Коста и Хуан Бернат. «Ростов», одержавший свою первую победу на групповом этапе, с четырьмя очками идет на третьем месте в квартете.
Матч
Голы
Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста
Предупреждения:
Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция