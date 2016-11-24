«Арсенал» и «ПСЖ» в Лондоне сыграли вничью
Футболисты лондонского «Арсенала» в домашнем матче пятого тура группового
этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с французским ПСЖ.
Встреча группы А, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Эмирейтс»,
завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев с пенальти отличился Оливье Жиру. У
гостей отличились Эдинсон Кавани и Лукас Моура. Кроме того, полузащитник «ПСЖ» Марко
Верратти поразил собственные ворота.
Таким образом, «ПСЖ» и «Арсенал» набрали по 11 очков и сохранили за
собой первое и второе места в квартете соответственно. Эти команды досрочно
пробились в плей-офф турнира, оставив за бортом «Лудогорец» и «Базель».
В матчах последнего тура «Арсенал» 6 декабря в гостях сыграет со швейцарским «Базелем», а «ПСЖ» в этот день примет болгарский «Лудогорец».
Матч
Голы
Кавани 18 (0:1). Жиру 45 (1:1 - пен.). Вератти 60 (2:1 - автогол). Айвоби 77 (2:2 - автогол).
Состав
Арсенал: Оспина, Мустафи, Косьельни, Дженкинсон (Окслейд-Чемберлен, 81), Гиббс, Озил, Коклен (Уолкотт, 80), Рэмзи, Санчес, Жиру, Айвоби (Джака, 77)
ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва, Маркиньос, Максвелл, Менье, Вератти, Мотта, Матюиди, Крыховяк (Бен Арфа, 67), Лукас (Хесе, 89), Кавани
Предупреждения:
Коклен, 34; Косьельни, 53 - Маркиньос, 31; Вератти, 55
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
23 ноября 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция