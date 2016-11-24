«Арсенал» и «ПСЖ» в Лондоне сыграли вничью

Футболисты лондонского «Арсенала» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с французским ПСЖ.

Встреча группы А, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев с пенальти отличился Оливье Жиру. У гостей отличились Эдинсон Кавани и Лукас Моура. Кроме того, полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поразил собственные ворота.

Таким образом, «ПСЖ» и «Арсенал» набрали по 11 очков и сохранили за собой первое и второе места в квартете соответственно. Эти команды досрочно пробились в плей-офф турнира, оставив за бортом «Лудогорец» и «Базель».

В матчах последнего тура «Арсенал» 6 декабря в гостях сыграет со швейцарским «Базелем», а «ПСЖ» в этот день примет болгарский «Лудогорец».