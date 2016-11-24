«Наполи» не смог обыграть киевское «Динамо»

Футболисты итальянского «Наполи» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с киевским «Динамо».

Встреча группы В, прошедшая в среду в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась без забитых мячей со счетом 0:0.

Таким образом, «Наполи» набрал восемь очков и вернулся на первое место в квартете. Столько же очков имеет «Бенфика». Семь очков в активе турецкого «Бешикташа» и два у киевского «Динамо».

В матчах последнего тура «Наполи» 6 декабря в гостях сыграет с португальской «Бенфикой», а «Динамо» в этот день примет турецкий «Бешикташ».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Наполи» - «Динамо».