«Наполи» не смог обыграть киевское «Динамо»
Футболисты итальянского «Наполи» в домашнем матче пятого тура группового
этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с киевским «Динамо».
Встреча группы В, прошедшая в среду в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло»,
завершилась без забитых мячей со счетом 0:0.
Таким образом, «Наполи» набрал восемь очков и вернулся на первое место в
квартете. Столько же очков имеет «Бенфика». Семь очков в активе турецкого «Бешикташа»
и два у киевского «Динамо».
В матчах последнего тура «Наполи» 6 декабря в гостях сыграет с
португальской «Бенфикой», а «Динамо» в этот день примет турецкий «Бешикташ».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Наполи» - «Динамо».
Матч
Состав
Наполи: Рейна, Кулибали, Гулам, Хюсай, Альбиоль, Диавара, Гамшик, Зелински (Аллан, 78), Мертенс (Джаккерини, 86), Кальехон, Инсинье Л. (Габбьядини, 66)
Динамо К: Рудько, Хачериди, Вида, Сидорчук (Ориховский, 67), Цыганков (Гонсалес, 60), Гармаш, Морозюк, Макаренко, Рыбалка, Ярмоленко, Беседин (Мораеш, 81)
Предупреждения:
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
23 ноября 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция