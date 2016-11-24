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«Наполи» не смог обыграть киевское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты итальянского «Наполи» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с киевским «Динамо».

Встреча группы В, прошедшая в среду в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась без забитых мячей со счетом 0:0.

Таким образом, «Наполи» набрал восемь очков и вернулся на первое место в квартете. Столько же очков имеет «Бенфика». Семь очков в активе турецкого «Бешикташа» и два у киевского «Динамо».

В матчах последнего тура «Наполи» 6 декабря в гостях сыграет с португальской «Бенфикой», а «Динамо» в этот день примет турецкий «Бешикташ».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Наполи» - «Динамо».

Матч

Наполи - Динамо К - 0:0

Состав

Наполи: Рейна, Кулибали, Гулам, Хюсай, Альбиоль, Диавара, Гамшик, Зелински (Аллан, 78), Мертенс (Джаккерини, 86), Кальехон, Инсинье Л. (Габбьядини, 66)

Динамо К: Рудько, Хачериди, Вида, Сидорчук (Ориховский, 67), Цыганков (Гонсалес, 60), Гармаш, Морозюк, Макаренко, Рыбалка, Ярмоленко, Беседин (Мораеш, 81)

Предупреждения:

Кулибали, 75 - Сидорчук, 19

Судья:

Овидиу Алин Хатеган (Румыния)

Место и дата

23 ноября 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция

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