«Лудогорец» и «Базель» голов не забили

Футболисты болгарского «Лудогорца» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью со швейцарским «Базелем».

Встреча группы А, прошедшая в среду в Софии на стадионе «Василь Левски», завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, у «Лудогорца» и «Базеля» стало по два очка. Эти клубы, досрочно потерявшие шансы на выход в плей-офф турнира, занимают третье и четвертое места в квартете соответственно. Лидируют в этой группе «ПСЖ» и «Арсенал», у которых по 11 очков.

В матчах последнего тура «Базаль» 6 декабря примет лондонский «Арсенал», а «Лудогорец» в этот день на выезде сыграет с французским «ПСЖ».