«Лудогорец» и «Базель» голов не забили
Футболисты болгарского «Лудогорца» в домашнем матче пятого тура
группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью со швейцарским «Базелем».
Встреча группы А, прошедшая в среду в Софии на стадионе «Василь Левски»,
завершилась со счетом 0:0.
Таким образом, у «Лудогорца» и «Базеля» стало по два очка. Эти клубы,
досрочно потерявшие шансы на выход в плей-офф турнира, занимают третье и
четвертое места в квартете соответственно. Лидируют в этой группе «ПСЖ» и «Арсенал»,
у которых по 11 очков.
В матчах последнего тура «Базаль» 6 декабря примет лондонский «Арсенал», а «Лудогорец» в этот день на выезде сыграет с французским «ПСЖ».
Матч
Состав
Лудогорец: Стоянов, Моци, Сисиньо, Паломино, Вандерсон (Кампаньяро, 90), Абель, Натанаэл, Дьяков, Кафу, Мисидьян (Лукоки, 84), Кесеру (Пластун, 90)
Базель: Вацлик, Сухи, Траоре, Ланг, Баланта, Дельгадо (Шпорар, 80), Бьярнасон (Калла, 85), Дзуффи, Эльюнусси, Джака, Думбия (Янко, 79)
Предупреждения:
Абель, 40; Моци, 83; Сисиньо, 90 - Баланта, 8; Джака, 63; Сухи, 82; Траоре, 87
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
23 ноября 22:45, Лудогорец Арена, Онлайн-трансляция