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«Лудогорец» и «Базель» голов не забили

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты болгарского «Лудогорца» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью со швейцарским «Базелем».

Встреча группы А, прошедшая в среду в Софии на стадионе «Василь Левски», завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, у «Лудогорца» и «Базеля» стало по два очка. Эти клубы, досрочно потерявшие шансы на выход в плей-офф турнира, занимают третье и четвертое места в квартете соответственно. Лидируют в этой группе «ПСЖ» и «Арсенал», у которых по 11 очков.

В матчах последнего тура «Базаль» 6 декабря примет лондонский «Арсенал», а «Лудогорец» в этот день на выезде сыграет с французским «ПСЖ».

Матч

Лудогорец - Базель - 0:0

Состав

Лудогорец: Стоянов, Моци, Сисиньо, Паломино, Вандерсон (Кампаньяро, 90), Абель, Натанаэл, Дьяков, Кафу, Мисидьян (Лукоки, 84), Кесеру (Пластун, 90)

Базель: Вацлик, Сухи, Траоре, Ланг, Баланта, Дельгадо (Шпорар, 80), Бьярнасон (Калла, 85), Дзуффи, Эльюнусси, Джака, Думбия (Янко, 79)

Предупреждения:

Абель, 40; Моци, 83; Сисиньо, 90 - Баланта, 8; Джака, 63; Сухи, 82; Траоре, 87

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

23 ноября 22:45, Лудогорец Арена, Онлайн-трансляция

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