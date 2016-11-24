«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха и вышел в плей-офф ЛЧ

Футболисты «Боруссии» из Менхенгладбаха в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью английским с «Манчестер Сити».

Встреча группы С, прошедшая в среду в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк», завершилась со счетом 1:1. У хозяев в середине первого тайма отличился Раффаэл. У гостей в конце первого тайма отличился Давид Силва. При этом команды доигрывали встречу вдесятером – во втором тайме у хозяев удалили Ларса Штиндля, а у гостей – Фернандиньо.

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал восемь очков и вышел в плей-офф турнира со второго места в группе. У «Боруссии» стало пять очков. Она пробилась в Лигу Европы. Два очка в этой группе у шотландского «Селтика», который досрочно занял последнее место в квартете. С первого места в плей-офф Лиги чемпионов вышла «Барселона» (12 очков).

В матчах последнего тура «Боруссия» 6 декабря в гостях сыграет с «Барселоной», а «Манчестер Сити» в этот день примет шотландский «Селтик».