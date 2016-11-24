«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха и вышел в плей-офф ЛЧ
Футболисты «Боруссии» из Менхенгладбаха в домашнем матче пятого тура
группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью английским с «Манчестер Сити».
Встреча группы С, прошедшая в среду в Менхенгладбахе на стадионе
«Боруссия-Парк», завершилась со счетом 1:1. У хозяев в середине первого тайма
отличился Раффаэл. У гостей в конце первого тайма отличился Давид Силва. При
этом команды доигрывали встречу вдесятером – во втором тайме у хозяев удалили
Ларса Штиндля, а у гостей – Фернандиньо.
Таким образом, «Манчестер Сити» набрал восемь очков и вышел в плей-офф
турнира со второго места в группе. У «Боруссии» стало пять очков. Она пробилась
в Лигу Европы. Два очка в этой группе у шотландского «Селтика», который
досрочно занял последнее место в квартете. С первого места в плей-офф Лиги
чемпионов вышла «Барселона» (12 очков).
В матчах последнего тура «Боруссия» 6 декабря в гостях сыграет с «Барселоной», а «Манчестер Сити» в этот день примет шотландский «Селтик».
Матч
Боруссия М - Манчестер Сити - 1:1 (1:1)
Голы
Раффаэл 23 (1:0). Силва 45 (1:1).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Вендт, Эльведи, Кристенсен, Янчке, Траоре (Хофманн, 41), Штробль, Дауд (Вестергор, 60), Джонсон, Штиндль, Раффаэл (Хан, 84)
Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Отаменди, Стерлинг (Санья, 68), Фернандиньо, Силва, Гюндоган, Навас, де Брюйне, Агуэро
Предупреждения:
Штиндль, 20; Дауд, 49; Янчке, 69; Раффаэл, 71 - Фернандиньо, 43
Удаления:
Штиндль, 51 - Фернандиньо, 63
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
23 ноября 22:45, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция