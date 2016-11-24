«Автодор» проиграл «Венеции» в матче Лиги чемпионов

Баскетболисты саратовского «Автодора» уступили итальянской «Венеции» в матче группового этапа Лиги чемпионов Международной федерации баскетбола (FIBA).

Встреча шестого тура группы В, прошедшая в среду в Венеции, завершилась со счетом 106:91 в пользу хозяев паркета. В составе гостей Артем Клименко набрал 20 очков, а Брэнден Фрэйзер сделал дабл-дабл (18 очков, 10 передач).

Таким образом, «Автодор» потерпел третье поражение на групповом этапе и опустился на пятое место в группе.

«Автодор» 30 ноября в следующем матче турнира примет французский «Ле-Ман».