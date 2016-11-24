«Автодор» проиграл «Венеции» в матче Лиги чемпионов
Баскетболисты саратовского «Автодора» уступили итальянской «Венеции» в
матче группового этапа Лиги чемпионов Международной федерации баскетбола
(FIBA).
Встреча шестого тура группы В, прошедшая в среду в Венеции, завершилась
со счетом 106:91 в пользу хозяев паркета. В составе гостей Артем Клименко
набрал 20 очков, а Брэнден Фрэйзер сделал дабл-дабл (18 очков, 10 передач).
Таким образом, «Автодор» потерпел третье поражение на групповом этапе и
опустился на пятое место в группе.
«Автодор» 30 ноября в следующем матче турнира примет французский «Ле-Ман».
Матч
Место и дата
23 ноября 20:30, Джузеппе Талеркио, Онлайн-трансляция
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