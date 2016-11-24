Женская сборная России обыграла немок и вышла в полуфинал ЧЕ
Женская сборная России по керлингу обыграла команду Германии в матче
чемпионата Европы, пробившись в полуфинал турнира.
Встреча, прошедшая в среду в шотландском Браехеде, завершилась со счетом
6:4 в пользу сборной России, за которую играли Виктория Моисеева (скип), Ульяна
Васильева, Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва.
Сборная России (6 побед, 2 поражения) ранее гарантировала себе попадание
в семерку лучших команд турнира, что дает право выступить на чемпионате
мира-2017.
В заключительном матче кругового турнира на ЧЕ россиянки встретятся с
командой Шотландии.
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