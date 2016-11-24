Женская сборная России обыграла немок и вышла в полуфинал ЧЕ

Женская сборная России по керлингу обыграла команду Германии в матче чемпионата Европы, пробившись в полуфинал турнира.

Встреча, прошедшая в среду в шотландском Браехеде, завершилась со счетом 6:4 в пользу сборной России, за которую играли Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва.

Сборная России (6 побед, 2 поражения) ранее гарантировала себе попадание в семерку лучших команд турнира, что дает право выступить на чемпионате мира-2017.

В заключительном матче кругового турнира на ЧЕ россиянки встретятся с командой Шотландии.