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Женская сборная России обыграла немок и вышла в полуфинал ЧЕ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная России по керлингу обыграла команду Германии в матче чемпионата Европы, пробившись в полуфинал турнира.

Встреча, прошедшая в среду в шотландском Браехеде, завершилась со счетом 6:4 в пользу сборной России, за которую играли Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва.

Сборная России (6 побед, 2 поражения) ранее гарантировала себе попадание в семерку лучших команд турнира, что дает право выступить на чемпионате мира-2017.

В заключительном матче кругового турнира на ЧЕ россиянки встретятся с командой Шотландии.

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