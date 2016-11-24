«Газпром-Югра» обыграл «Гамбург» в стартовом матче Кубка УЕФА
Действующий обладатель Кубка УЕФА «Газпром-Югра» начал защиту титула с
победы над немецким «Гамбургом».
Встреча первого тура группы В элитного раунда, прошедшая в среду в хорватском
Загребе, завершилась победой «Газпрома-Югры» со счетом 4:0. Дубль в составе
победителей оформил Эдер Лима, а еще по голу забили Даниил Давыдов и Ришат
Котляров.
В следующем матче турнира «Газпром-Югра» 24 ноября сыграет с азербайджанским
клубом «Араз». В «Финал четырех» выйдут победители каждой из групп.
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