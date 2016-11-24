Миха Мевля: Победа над «Баварией» стала главной в моей карьере

Защитник «Ростова» Миха Мевля после победы своей команды над «Баварией» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов признался, что эта виктория является главной в его карьере.

«Безусловно, это главная победа в моей жизни. Это главный успех, которого я добился в своей карьере. Я очень счастлив. Мы амбициозный клуб и планировали взять очки в матче с «Баварией». Это было тяжело, но спасибо фанатам за поддержку. В конце «Бавария» давила. Пришлось ли нам нервничать? Это нормальная ситуация. Главное, что мы выиграли», - приводит «Чемпионат» слова Мевли.

Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сердар Азмун, Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. У «Баварии» отличились Дуглас Коста и Хуан Бернат. «Ростов», одержавший свою первую победу на групповом этапе, с четырьмя очками идет на третьем месте в квартете.