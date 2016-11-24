Матс Хуммельс: Сейчас у «Баварии» нет той игры, которая была при Гвардиоле

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс после поражения от «Ростова» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что его команда не показала той игры, которая была при Хосепе Гвардиоле.

«Сейчас у нас был серьёзный разговор в раздевалке. Я не хочу обсуждать это с журналистами. Могу сказать только одно: у нас нет игры, которая была в прошлом году при Гвардиоле», - приводит «Чемпионат» слова Хуммельса.

Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сердар Азмун, Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. У «Баварии» отличились Дуглас Коста и Хуан Бернат. «Ростов», одержавший свою первую победу на групповом этапе, с четырьмя очками идет на третьем месте в квартете.