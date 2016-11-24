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Матс Хуммельс: Сейчас у «Баварии» нет той игры, которая была при Гвардиоле

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс после поражения от «Ростова» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что его команда не показала той игры, которая была при Хосепе Гвардиоле.

«Сейчас у нас был серьёзный разговор в раздевалке. Я не хочу обсуждать это с журналистами. Могу сказать только одно: у нас нет игры, которая была в прошлом году при Гвардиоле», - приводит «Чемпионат» слова Хуммельса.

Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сердар Азмун, Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. У «Баварии» отличились Дуглас Коста и Хуан Бернат. «Ростов», одержавший свою первую победу на групповом этапе, с четырьмя очками идет на третьем месте в квартете.

Матч

Ростов - Бавария - 3:2 (1:1)

Голы

Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).

Состав

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)

Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста

Предупреждения:

Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48

Судья:

Артур Диаш (Португалия)

Место и дата

23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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