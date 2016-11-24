Дмитрий Кириченко: При организации игры и стопроцентной отдаче футболистов в Лиге чемпионов обыгрывать можно всех

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко после победы своей команды над «Баварией» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что в этом турнире непобедимых клубов нет.

«Эта Лига чемпионов доказывает, что на самом деле непобедимых команд нет. Это доказывает и сегодняшняя игра, и с «Атлетико» мы могли вничью сыграть, где-то не повезло. В этом розыгрыше дали понять ребятам, что все возможно. При организации, стопроцентной отдаче обыгрывать можно всех», - приводит «Чемпионат» слова Кириченко.

Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Сердар Азмун, Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. У «Баварии» отличились Дуглас Коста и Хуан Бернат. «Ростов», одержавший свою первую победу на групповом этапе, с четырьмя очками идет на третьем месте в квартете.