Карякин и Карлсен сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.

В девятой партии россиянин играл белыми фигурами. Таким образом, после девяти партий россиянин впереди в матче – 5:4. За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.

Если после 12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Призовой фонд матча – один миллион долларов.