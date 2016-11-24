Карякин и Карлсен сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную корону
Российский
гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в девятой
партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.
В
девятой партии россиянин играл белыми фигурами. Таким образом, после девяти партий
россиянин впереди в матче – 5:4. За ходом партии вы
могли следить ЗДЕСЬ.
Если после 12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк,
где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при
необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут
при четырех у противника, но обязаны побеждать.
Призовой фонд матча – один миллион долларов.
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