«Миннесота» дома обыграла «Виннипегу»

Хоккеисты «Миннесоты» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Виннипегу».

Встреча, прошедшая в Сент-Поле на льду «Эксел Энерджи-центра», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Микко Койву, Юнас Бродин и Зак Паризе. У гостей отличился Блейк Уилер.

Российский нападающий «Виннипега» Александр Бурмистров отыграл 12 минут, совершил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Миннесота» 26 ноября в 00:00 (мск) примет «Питтсбург», а «Виннипег» 26 ноября в 02:05 (мск) на выезде сразится с «Нэшвиллом».