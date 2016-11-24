«Миннесота» дома обыграла «Виннипегу»
Хоккеисты
«Миннесоты» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
нанесли поражение «Виннипегу».
Встреча,
прошедшая в Сент-Поле на льду «Эксел Энерджи-центра», завершилась со счетом 3:1
в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Микко Койву, Юнас Бродин и Зак
Паризе. У гостей отличился Блейк Уилер.
Российский
нападающий «Виннипега» Александр Бурмистров отыграл 12 минут, совершил два
силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Миннесота» 26 ноября в 00:00 (мск) примет «Питтсбург», а «Виннипег» 26 ноября в 02:05 (мск) на выезде сразится с «Нэшвиллом».
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