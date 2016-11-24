Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Сент-Луисом», Тарасенко оформил дубль
Хоккеисты
«Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги переиграли «Сент-Луис.
Встреча,
прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 4:3 в
пользу хозяев льда. В их составе три шайбы забросил Александр Овечкин, а еще
одну – Евгений Кузнецов. У гостей дублем отметился Владимир Тарасенко, а еще раз
отличился Алекс Пьетранджело.
Российский
защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 17 минут, нанес один бросок,
отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс два».
Российский
нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл более 15 минут, нанес пять
бросков, три из которых достигли цели, окончив матч с показателем полезности «плюс
три».
Российский
форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 16 минут, нанес четыре
броска, один из которых достиг цели, отдал голевой пас, окончив матч с
показателем полезности «плюс три».
Российский
нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду более 20 минут, нанес
три броска, два из которых достигли цели, окончив матч с показателем полезности
«плюс один».
Российский
форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов отыграл более шести минут, окончив матч с
показателем полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 26 ноября в 01:00 (мск) примет «Баффало», а «Сент-Луис» 27 ноября в 04:00 (мск) примет «Миннесоту».
Матч
Вашингтон - Сент-Луис - 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
Голы:
Овечкин (Бэкстрём, Кузнецов), 17:28 (1:0 - бол.). Овечкин (Карлсон, A. Burakovsky), 30:12 (2:0). Тарасенко (Яшкин), 30:48 (2:1). Кузнецов (Орлов, A. Burakovsky), 46:31 (3:1). Овечкин 46:53 (4:1). Петранжело (Штястны, Парайко), 58:45 (4:2 - бол.). Тарасенко (Перрон, Шварц), 59:31 (4:3).
Место и дата
24 ноября 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция