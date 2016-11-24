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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Сент-Луисом», Тарасенко оформил дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Сент-Луис.

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда. В их составе три шайбы забросил Александр Овечкин, а еще одну – Евгений Кузнецов. У гостей дублем отметился Владимир Тарасенко, а еще раз отличился Алекс Пьетранджело.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 17 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл более 15 минут, нанес пять бросков, три из которых достигли цели, окончив матч с показателем полезности «плюс три».

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 16 минут, нанес четыре броска, один из которых достиг цели, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс три».

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду более 20 минут, нанес три броска, два из которых достигли цели, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов отыграл более шести минут, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 26 ноября в 01:00 (мск) примет «Баффало», а «Сент-Луис» 27 ноября в 04:00 (мск) примет «Миннесоту».

Матч

Вашингтон - Сент-Луис - 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Голы:

Овечкин (Бэкстрём, Кузнецов), 17:28 (1:0 - бол.). Овечкин (Карлсон, A. Burakovsky), 30:12 (2:0). Тарасенко (Яшкин), 30:48 (2:1). Кузнецов (Орлов, A. Burakovsky), 46:31 (3:1). Овечкин 46:53 (4:1). Петранжело (Штястны, Парайко), 58:45 (4:2 - бол.). Тарасенко (Перрон, Шварц), 59:31 (4:3).

Место и дата

24 ноября 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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