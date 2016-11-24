Шайба Кучерова помогла «Тампе-Бэй» дожать «Филадельфию», у Проворова два очка

Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Филадельфию».

Встреча, прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. В их составе по разу отличились Виктор Хедман, Александр Киллорн, Райан Кэллахэн и Никита Кучеров. У гостей по шайбе забросили Дэйл Вейс и Иван Проворов.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отыграл весь матч, парировав 29 из 31 броска в створ.

Российский защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на льду почти 15 минут, нанес два броска, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл 17 минут, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду почти 22 минуты, нанес пять бросков, один из которых оказался голевым, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл более 20 минут, нанес два броска, один из них достиг цели, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 26 ноября в 03:30 (мск) примет «Коламбус», а «Филадельфия» 25 ноября в 21:00 (мск) примет «Рейнджерс».