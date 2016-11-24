Шайба Кучерова помогла «Тампе-Бэй» дожать «Филадельфию», у Проворова два очка
Хоккеисты
«Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
переиграли «Филадельфию».
Встреча,
прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены», завершилась со счетом 4:2 в
пользу хозяев льда. В их составе по разу отличились Виктор Хедман, Александр
Киллорн, Райан Кэллахэн и Никита Кучеров. У гостей по шайбе забросили Дэйл Вейс
и Иван Проворов.
Российский
вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отыграл весь матч, парировав 29 из 31 броска в створ.
Российский
защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на льду почти 15 минут, нанес два
броска, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем
полезности.
Российский
нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл 17 минут, отдал голевой
пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».
Российский
форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду почти 22 минуты, нанес пять
бросков, один из которых оказался голевым, окончив матч с показателем
полезности «плюс один».
Российский
защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл более 20 минут, нанес два броска,
один из них достиг цели, отдал голевой пас, окончив матч с показателем
полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 26 ноября в 03:30 (мск) примет «Коламбус», а «Филадельфия» 25 ноября в 21:00 (мск) примет «Рейнджерс».
Матч
Тампа-Бэй - Филадельфия - 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)
Голы:
Хедман (Палат, Пойнт), 19:57 (1:0 - бол.). Уайс (Вандевельде, Проворов), 26:06 (1:1). Проворов (Штрайт, Рид), 39:05 (1:2). Киллорн (Наместников, Коекок), 53:28 (2:2). Кэллахан (Джонсон, Пойнт), 53:40 (3:2). Хедман (Филппула, Палат), 59:57 (4:2).
Место и дата
24 ноября 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция