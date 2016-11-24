«Баффало» дома в серии буллитов уступил «Детройту»
Хоккеисты
«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
проиграли «Детройту».
Встреча,
прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась в серии буллитов
со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Брайан Джионта, а у гостей Густав
Нюквист. Решающий буллит реализовал Томас Ванек.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 26 ноября в 01:00 (мск) в гостях сыграет с «Вашингтоном», а «Детройт» 26 ноября в 03:30 (мск) на выезде сразится с «Нью-Джерси».
Матч
Баффало - Детройт - 1:2 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Нюквист (Ванек, Спрул), 36:00 (0:1). Джионта 41:42 (1:1).
Победный буллит:
Ванек - 1:2.
Место и дата
24 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
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