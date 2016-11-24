«Баффало» дома в серии буллитов уступил «Детройту»

Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Детройту».

Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Брайан Джионта, а у гостей Густав Нюквист. Решающий буллит реализовал Томас Ванек.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 26 ноября в 01:00 (мск) в гостях сыграет с «Вашингтоном», а «Детройт» 26 ноября в 03:30 (мск) на выезде сразится с «Нью-Джерси».