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«Баффало» дома в серии буллитов уступил «Детройту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Детройту».

Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Брайан Джионта, а у гостей Густав Нюквист. Решающий буллит реализовал Томас Ванек.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 26 ноября в 01:00 (мск) в гостях сыграет с «Вашингтоном», а «Детройт» 26 ноября в 03:30 (мск) на выезде сразится с «Нью-Джерси».

Матч

Баффало - Детройт - 1:2 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Нюквист (Ванек, Спрул), 36:00 (0:1). Джионта 41:42 (1:1).

Победный буллит:

Ванек - 1:2.

Место и дата

24 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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