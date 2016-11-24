«Коламбус» с Бобровским проиграл «Калгари»
Хоккеисты
«Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
проиграли «Калгари».
Встреча,
прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 2:0 в
пользу гостей. В их составе по разу отличились Трой Брауэр и Майкл Ферланд.
Российский
вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 18 из 20
бросков.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 26 ноября в 03:30 (мск) в гостях сыграет с «Тампой-Бэй», а «Калгари» 26 ноября в 03:30 (мск) на выезде сразится с «Бостоном».
Матч
Коламбус - Калгари - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Брауэр (Верстиг), 26:35 (0:1). Ферланд (Уайдман), 46:25 (0:2 - бол.).
Место и дата
24 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
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