«Коламбус» с Бобровским проиграл «Калгари»

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Калгари».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе по разу отличились Трой Брауэр и Майкл Ферланд.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 18 из 20 бросков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 26 ноября в 03:30 (мск) в гостях сыграет с «Тампой-Бэй», а «Калгари» 26 ноября в 03:30 (мск) на выезде сразится с «Бостоном».