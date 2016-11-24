Голевой пас Сошникова не помог «Торонто» в матче с «Нью-Джерси»

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 5:4. В составе хозяев по шайбе забросили Трэвис Зейджак, Бо Беннет, Майкл Каммальери, Йоанн Овитю и Якоб Юсефсон. У гостей по разу отличились Назем Кадри и Мэтт Мартин, а Остон Мэттьюс оформил дубль.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 11 минут, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду более 24 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл семь минут, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 26 ноября в 03:30 (мск) примет «Детройт», а «Торонто» 27 ноября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Вашингтоном».