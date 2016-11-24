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Голевой пас Сошникова не помог «Торонто» в матче с «Нью-Джерси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 5:4. В составе хозяев по шайбе забросили Трэвис Зейджак, Бо Беннет, Майкл Каммальери, Йоанн Овитю и Якоб Юсефсон. У гостей по разу отличились Назем Кадри и Мэтт Мартин, а Остон Мэттьюс оформил дубль.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 11 минут, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду более 24 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл семь минут, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 26 ноября в 03:30 (мск) примет «Детройт», а «Торонто» 27 ноября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Вашингтоном».

Матч

Нью-Джерси - Торонто - 5:4 Б. (0:3, 3:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Мэттьюз (Хьюман), 10:33 (0:1). Кадри (Мэттьюз, Нюландер), 13:31 (0:2 - бол.). Мэттьюз (Хьюман, Браун), 18:52 (0:3). Зэйджак (M. Cammalleri, Квинси), 20:32 (1:3). Беннетт (M. Cammalleri, Смит-Пелли), 23:10 (2:3 - бол.). M. Cammalleri (Грин, Зэйджак), 25:30 (3:3). Мартин (Зайцев, Сошников), 29:26 (3:4). Овитю (M. Cammalleri, Зэйджак), 46:50 (4:4).

Победный буллит:

Йозефсон - 5:4.

Место и дата

24 ноября 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

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