Голевой пас Сошникова не помог «Торонто» в матче с «Нью-Джерси»
Хоккеисты
«Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги переиграли «Торонто».
Встреча,
прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась в серии буллитов со
счетом 5:4. В составе хозяев по шайбе забросили Трэвис Зейджак, Бо Беннет,
Майкл Каммальери, Йоанн Овитю и Якоб Юсефсон. У гостей по разу отличились Назем
Кадри и Мэтт Мартин, а Остон Мэттьюс оформил дубль.
Российский
нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 11 минут, окончив матч с
показателем полезности «минус два».
Российский
защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду более 24 минут, нанес два
броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «минус два».
Российский
нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл семь минут, отдал голевой пас, окончив
матч с показателем полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 26 ноября в 03:30 (мск) примет «Детройт», а «Торонто» 27 ноября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Вашингтоном».
Матч
Нью-Джерси - Торонто - 5:4 Б. (0:3, 3:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Хьюман), 10:33 (0:1). Кадри (Мэттьюз, Нюландер), 13:31 (0:2 - бол.). Мэттьюз (Хьюман, Браун), 18:52 (0:3). Зэйджак (M. Cammalleri, Квинси), 20:32 (1:3). Беннетт (M. Cammalleri, Смит-Пелли), 23:10 (2:3 - бол.). M. Cammalleri (Грин, Зэйджак), 25:30 (3:3). Мартин (Зайцев, Сошников), 29:26 (3:4). Овитю (M. Cammalleri, Зэйджак), 46:50 (4:4).
Победный буллит:
Йозефсон - 5:4.
Место и дата
24 ноября 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция