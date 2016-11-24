Хет-трик Овечкина, ничья Карякина и победа «Ростова» над «Баварией». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра четверга.

1). Российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону. В девятой партии россиянин играл белыми фигурами. Таким образом, после девяти партий россиянин впереди в матче – 5:4. За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.

2). «Эта Лига чемпионов доказывает, что на самом деле непобедимых команд нет», - заметил тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко после победы над «Баварией». Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. «Ростов», одержавший свою первую победу на групповом этапе, с четырьмя очками идет на третьем месте в квартете.

3). «У «Баварии» сейчас нет игры, которая была в прошлом году при Гвардиоле», - эти слова защитник мюнхенского клуба Матс Хуммельс сказал после поражения от «Ростова» (2:3). Эта неудача лишила «Баварию» шансов занять первое место в квартете.

4). Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Сент-Луис» (4:3). В составе хозяев три шайбы забросил Александр Овечкин, а одну - Евгений Кузнецов. У гостей дублем отметился Владимир Тарасенко.

5). «Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ переиграла «Филадельфию» (4:2). Российский вратарь хозяев Андрей Василевский отыграл весь матч, парировав 29 из 31 броска в створ. Другой российский игрок «Тампы-Бэй» - Никита Кучеров забросил одну из шайб команды, а у гостей два очка набрал Иван Проворов (1+1). Причем Проворов забросил дебютную шайбу в НХЛ.

6). Футболисты «Арсенала» и «ПСЖ» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов (2:2). У обеих команд, которые досрочно пробились в плей-офф турнира от группы А, стало по 11 очков. В матчах последнего тура «Арсенал» 6 декабря в гостях сыграет со швейцарским «Базелем», а «ПСЖ» в этот день примет болгарский «Лудогорец».

7). В группе В итальянский «Наполи» дома не смог переиграть киевское «Динамо» (0:0). «Наполи» набрал восемь очков и вернулся на первое место в квартете. Столько же очков имеет «Бенфика». Семь очков в активе турецкого «Бешикташа». Эти три команды в последнем туре оспорят две путевки в плей-офф: «Наполи» 6 декабря в гостях сыграет с «Бенфикой», а «Динамо» в этот день примет турецкий «Бешикташ».

8). В квартете С «Барселона» благодаря дублю Лионеля Месси в гостях обыграла «Селтик» (2:0) и вышла в плей-офф с первого места. Вторую строчку в квартете досрочно забронировал «Манчестер Сити», который на выезде добился ничьи с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1).

9). Женская сборная России по керлингу обыграла команду Германии в матче чемпионата Европы (6:4) и вышла в полуфинал турнира. Ранее россиянки гарантировали себе попадание на чемпионат мира-2017.

10). Действующий обладатель Кубка УЕФА российский мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» начал защиту титула с победы над немецким «Гамбургом» (4:0). Дубль в составе победителей оформил Эдер Лима, а еще по голу забили Даниил Давыдов и Ришат Котляров. В следующем матче турнира «Газпром-Югра» 24 ноября сыграет с азербайджанским «Аразом».

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