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Каррера после покупки Селихова выразил поддержку Реброву

Источник:  «Известия»Комментарии

Тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой после покупки Александра Селихова выразил доверие голкиперу красно-белых Артему Реброву и не намерен прибегать к ротации во вратарской линии.

Во вторник «Спартак» и «Амкар» оформили сделку по переходу в московский клуб голкипера молодежной сборной России Александра Селихова. 22-летний футболист подписал контракт с красно-белыми сроком на 4,5 года, который вступает в силу 6 декабря 2016 года.

По информации «Известий», между Массимо Каррерой и Артемом Ребровым после одной из тренировок команды в рамках подготовки к выездному матчу с «Тереком» в чемпионате России состоялся диалог, в ходе которого тренер выразил полное доверие футболисту. 

- Приход Александра Селихова стал такой же неожиданностью для футболистов «Спартака», как и для самого Массимо Карреры, - рассказал источник в московском клубе. - Трансфер действительно не был согласован со специалистом, которого даже не поставили в известность о предстоящих изменениях состава, - итальянец был раздосадован этим фактом. На вопрос о том, почему не был предупрежден наставник, генеральный директор клуба Сергей Родионов ответил, что боялся утечки информации в прессу, что еще больше разозлило Карреру. В тот же день, когда с Селиховым был подписан контракт, Массимо провел беседу с Ребровым, в ходе которой заявил, что Артему не стоит переживать за место в составе и уровень доверия к нему со стороны тренерского штаба остается прежним. Также тренер заявил, что в качестве второго голкипера он по-прежнему рассчитывает на Сергея Песьякова.

Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. Всего за красно-белых голкипер провел 96 матчей в различных турнирах и пропустил 107 мячей.

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