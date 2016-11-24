Сергей Карякин: Уход с пресс-конференции - личное решение Карлсена

Российский шахматист Сергей Карякин подвел итоги девятой партии матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Очередная партия вновь завершилась вничью. Счет стал - 5:4 в пользу россиянина.

- У меня была интересная возможность сходить королевой на b3. Надо быть слишком смелым, чтобы, играя черными, искать форсированный выигрыш. У меня была лишняя пешка, но это не помогло мне победить, - цитирует Карякина NRK.

Российский шахматист прокомментировал решение Карлсена пропустить пресс-конференцию после проигранной им восьмой партии.

- Это личное дело Карлсена, хотя в нашем контракте есть пункт, который запрещает делать это, - добавил россиянин.

Десятая партия состоится в четверг, Карякин будет играть черными фигурами.

Если после 12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Призовой фонд матча – один миллион долларов.