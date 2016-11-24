Магнус Карлсен: Я счастлив, что мне удалось спастись

Норвежский шахматист Магнус Карлсен подвел итоги девятой партии матча за звание чемпиона мира с россиянином Сергеем Карякиным.

Очередная партия вновь завершилась вничью. Счет стал - 5:4 в пользу россиянина.

- Я просто счастлив, что мне удалось спастись. Я играл не очень уверенно, поэтому все могло закончиться плохо для меня, - цитирует Карлсена NRK.

Десятая партия состоится в четверг, Карякин будет играть черными фигурами.

Если после 12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Призовой фонд матча – один миллион долларов.