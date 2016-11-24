Овечкин обошел Гретцки по количеству победных шайб в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обошел канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству победных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В матче с «Сент-Луисом» российский форвард оформил хет-трик. Овечкин отыграл более 15 минут, нанес пять бросков, три из которых достигли цели, окончив матч с показателем полезности «плюс три». Россиянин забил 92-ю победную шайбу в карьере в регулярном чемпионате НХЛ. У Уэйна Гретцки и Марка Рекки по 91 победной шайбе.
Рекордсменом является чешский нападающий «Флориды» Яромиг Ягр, забросивший 133 победные шайбы.
Матч
Вашингтон - Сент-Луис - 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
Голы:
Овечкин (Бэкстрём, Кузнецов), 17:28 (1:0 - бол.). Овечкин (Карлсон, A. Burakovsky), 30:12 (2:0). Тарасенко (Яшкин), 30:48 (2:1). Кузнецов (Орлов, A. Burakovsky), 46:31 (3:1). Овечкин 46:53 (4:1). Петранжело (Штястны, Парайко), 58:45 (4:2 - бол.). Тарасенко (Перрон, Шварц), 59:31 (4:3).
Место и дата
24 ноября 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция