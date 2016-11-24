Шайба Панарина не спасла «Чикаго» от поражения в матче с «Сан-Хосе»
«Чикаго» проиграл «Сан-Хосе» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сан-Хосе». В составе победителей отличились Логан Кутюр и Джоэль Уорд.
У гостей шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин с передачи еще одного россиянина Артема Анисимова.
«Чикаго» занимает первое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» расположился на четвертой строчке.
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