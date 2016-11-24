«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», Мозгов набрал 12 очков
«Голден Стэйт» разгромил «Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча завершилась со счетом 149:106 в пользу хозяев.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 17 минут, набрал 12 очков, сделал четыре подбора и одну передачу. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Стефен Карри, набравший 31 очко.
После этого матча «Голден Стэйт» идет на втором месте в Западной конференции, «Лейкерс» занимает седьмую строчку.
Матч
Голден Стэйт - Лейкерс - 149:106
Место и дата
24 ноября 06:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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