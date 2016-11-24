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Бэйл не сыграет с «Барселоной» из-за травмы

Источник:  ASКомментарии

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы лодыжки, сообщает AS.

Футболист получил повреждение в матче группового раунда Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:1). Бэйл из-за повреждения был заменен во втором тайме. По информации источника, нападающий пропустит как минимум три недели.

Напомним, что матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится в рамках 14-го тура чемпионата Испании 3 декабря. В текущем сезоне Бэйл провел за клуб 15 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

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